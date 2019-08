Hasta el 18 de agosto, inscripciones para el I Torneo de Ajedrez del Caribe

Hasta el 18 de agosto los niños y adolescentes aficionados del ajedrez tendrán la oportunidad de inscribirse en el “Primer Torneo de Ajedrez del Caribe de la Fundación a la Rueda Rueda” que se realizará en las ciudades de Sincelejo, Montería, Cartagena y Barranquilla durante los meses de septiembre y octubre.

Si aún no se ha inscrito y está entre los 6 y 17 años, y quiere participar lo puede hacer inscribiéndose de manera gratuita a través de la página web: www.fundacionalaruedarueda.org.

Todos los inscritos participarán en las eliminatorias que se realizarán en las siguientes fechas: En Sincelejo el 7 de septiembre, en Montería el 8 de septiembre, en Cartagena el 14 de septiembre y en Barranquilla el 15 de septiembre.

Los treinta ganadores de cada ciudad asistirán a Montería donde se llevará a cabo la gran final que se realizará los días 19 y 20 de octubre, y los seis grandes ganadores viajarán a Benidorm, España del 1 al 7 de diciembre, donde podrán participar en el XVIII Festival Internacional de Ajedrez “Gran Hotel Bali”.

La convocatoria que se lanzó a nivel nacional, hace un mes ya cuenta con más de 2.500 jugadores inscritos, de diferentes ciudades de Colombia. Por otra parte, se destaca que la ciudad de Sincelejo se convierte en la primera ciudad en cerrar las inscripciones con más de 1.000 competidores.

“Esperamos que todos los niños y adolescentes que deseen participar se animen y hagan parte de esta iniciativa, cerramos con éxito la convocatoria en Sincelejo, pero aún pueden inscribirse en Montería, Cartagena o Barranquilla, sabemos que todos aquellos que participen en el “Primer Torneo de Ajedrez del Caribe de la Fundación a la Rueda Rueda” se llevarán una experiencia enriquecedora”, asegura Vivi Barguil, directora de la Fundación a la Rueda Rueda.

Cómo inscribirse:

La Convocatoria está abierta de manera gratuita y para registrarse es muy fácil, solamente deben ingresar a la página web: www.fundacionalaruedarueda.org, en el home del portal aparece un botón que dice inscribirse ahora, este despliega una página y en la parte superior que dice inscripciones, selecciona el formulario de la ciudad por la que va a participar, completa sus datos y de ésta manera queda inscrito en el “Primer Torneo de Ajedrez del Caribe, Fundación a la Rueda Rueda”.

Para este encuentro se han definido 6 categorías de acuerdo a la edad de los participantes: sub 6 es para los niños nacidos entre el 2013- 2014, sub 8 para los niños nacidos entre el 2011- 2012, sub 10 para aquellos que nacieron entre 2009 - 2010, sub 12 para aquellos nacidos entre el 2007-2008, sub 14 para aquellos nacidos entre el 2005-2006 y sub 17, para aquellos nacidos entre el 2002 al 2004.