Con snacks saludables una caleña es la ganadora del concurso PepsiCo

Se trata de Isabela Arana Salas de 24 años de edad, estudiante de la Universidad Icesi quien fue la ganadora del concurso ‘Dare To Do More de PepsiCo’, (atrévete a hacer más) al presentar su propuesta de snack saludable en New York EE.UU.

El proyecto con el que salió ganadora entre tantos, consiste en tomar una fruta colombiana y convertirla en snack, donde se resaltan sus propiedades “Aunque aún no puedo revelar el nombre de la fruta”, puntualizó.

“El reto consistía en una idea que pudiera ayudar a PepsiCo a crecer y revolucionar, entonces decidí darles a conocer mi propuesta”, dijo Arana.

Para la elaboración de este alimento la ganadora propuso que fuese horneado y no frito como es lo normal, con el fin de sostener sus propiedades nutritivas, “pero su proceso específico depende de PepsiCo”, indicó.

La estudiante encontró en la fruta colombiana, una oportunidad de negocios que podría aportar a los empresarios y consumidores beneficios saludables, además, permitir que se involucren los cultivadores en la cadena de valor de PepsiCo.

“Ser la ganadora es una experiencia y un sentimiento increíble, porque es ver como mi idea fue pasando varios filtros y fue tomando forma, además el apoyo de PepsiCo fue bastante bueno y es consolidar que una idea puede llegar muy lejos”, agregó.

Bajo este proyecto Arana logró ser parte de PepsiCo y llegar a la final del concurso donde fue seleccionada dentro de 2 mil 900 participantes nacionales y 24 mil a nivel internacional, exponiendo su idea de negocio ante los más altos directivos de la compañía.

La joven caleña espera que su proyecto se vuelva una realidad, ver su snack saludable en los supermercados del país y el impacto positivo que puede generar en la comunidad.