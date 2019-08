Murió Hilda Chacón, usuaria que siempre reclamó a EPS

Hilda María Chacón escribía con frecuencia a los medios de comunicación pidiendo que su caso se ventilara ante la opinión pública; era su manera de presionar a la EPS para que le brindara tratamiento integral ya que padecía leucemia. Una noche de las tantas que imploró ayuda, durmió en la banca de una clínica y grabó videos que envió a los periodistas de la región.

El 5 de junio pasado volvió a escribir a la redacción de Caracol Radio. A través de un grupo de whatsapp expresó: "Soy Hilda, paciente de leucemia que hace un mes hablé en sus micrófonos. Hoy acudo de nuevo a ustedes para pedir su ayuda; ya pasó un mes del compromiso que hizo Medimás en darme una respuesta sobre mi trasplante de médula ósea. Ayer tenía la cita en Medellín y me la cancelaron. De nuevo quedé en la incertidumbre pues mi vida cada día se deteriora. Agradezco su colaboración".

La sorpresa fue mayor cuando sus familiares escribieron a través del mismo canal dando cuenta de la muerte de la paciente. En un texto enviado a la redacción de Caracol Radio se informaba: "Hoy he partido a la eternidad. Mis familiares y amigos estan acompañándome en la funeraria Los Olivos de Bucaramanga, en la sala 2 desde las 4pm hasta las 12 am. Mañana mis familiares me llevarán al Valle de San José donde estaré en la funeraria Napoleón. Luego se realizará la santa eucaristía a las 4 pm en la catedral".

Sus compañeros de Financiera Comultrasan confirmaron la muerte de la diseñadora gráfica que se produjo en Medellín mientras recibía una sesión de quimioterapia. "Era una mujer soltera; tenía pareja que la acompañó hasta último momento" informaron sus allegados.