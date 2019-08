Cantante de música popular denuncia la muerte de su esposa en un robo

Ricky Kardona es cantante de música popular, participó en el reality Yo me llamo, donde imitaba a Pipe Bueno y se dedicaba a ganarse la vida cantando en diferentes eventos.

Estaba casado con Charlote Cobos Sánchez, una joven de 29 años, con ella tuvo dos hijos, un niño de 21 meses y una niña de 12 años. Su esposa lo acompañaba a sus presentaciones. Para enero de este año decidieron vivir juntos en Fusagasugá.

Durante la madrugada del pasado sábado, Ricky, Charlote y otros amigos, salieron de una presentación a un karaoke. Después decidieron caminar al apartamento donde vivían, y en ese trayecto, ocurrió lo que cambiaría la vida de Ricky.

“Llegan dos tipos en una moto, el parrillero se baja y me amenaza con un cuchillo, yo ya iba entregar todo, pero mi esposa, de pronto, no tuvo la misma calma que yo tuve, quiso confrontarlo. Este sicario le propinó dos puñaladas, la segunda fue la más mortal”, contó Ricky Kardona.

“Después de ver este vil ataque, no tuve otra opción que desarmar al tipo y me tocó acabar con la vida de él. No tuvimos otra opción, porque seguramente iba a matar otro de nosotros”, agregó.

El cantante fue capturado por la policía y presentado en una audiencia, el juez lo dejó libre tras comprobarse que todo ocurrió en legítima defensa.

Éste caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que esta tras la pista del hombre que conducía la motocicleta.