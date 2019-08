Sindicatos de distribuidoras de alimentos protestaron en Cúcuta

Un grupo de trabajadores sindicalizados que pertenecen a una empresa distribuidora de comidas, adelantaron una protesta y huelga de hambre para pedir el reintegro de varios de los compañeros y que se mejoren las condiciones laborales.

La protesta se llevó acabo en las instalaciones de una de las empresas ubicadas en la zona industrial de Cúcuta, y los trabajadores afirmaron que continuarán con estos ejercicios hasta que no entregue una respuesta por parte de las directivas.

Edgar Suezcun uno de los líderes del sindicato Sinaltrainal, le dijo a Caracol Radio que lo que buscas es garantizar los derechos de los trabajadores.

“Estamos haciendo está protesta por qué se han levantado una persecución en mi contra desde que entre a la organización sindical, realizando atropellos y me hicieron levantamiento del puesto de trabajo por lo que no tengo ninguna de las funciones, seguimos en pie de lucha y vamos a seguir en los días laborales haciendo una huelga de hambre esperando que la compañía se manifieste ante los anuncios que no hemos hecho por parte las organizaciones sindicales” expresó el lider sindical.

Caracol Radio intentó comunicarse con las directivas de la empresa donde se realizó esta protesta para conocer su versión sobre este caso, sin embargo fue imposible obtener una respuesta