Darcy Quinn cumplió el reto de Gustavo Gómez

El Tobogán de 350 metros, está ubicado en la carrera 50 con calle 26 y lanzarse por él fue el reto que le puso el director de 6AM, Gustavo Gómez a su compañera de mesa de trabajo, Darcy Quinn, si lo cumplía le daría un día libre.

El reto fue aceptado y hoy a las 8.30 de la mañana, Darcy llegó al lugar de la atracción y se lanzó por el tobogán no una, sino en tres ocasiones. “Claro yo si no me le escurro a nada, y el reto que me pongan lo cumplo, y pasé feliz, y que no me lance una sino tres veces, y que es lo máximo este plan”, afirmó.

Hoy esta atracción para cerrar la versión número 23 de este Festival de Verano de Bogotá, estará de nuevo abierta al público desde las ocho de la mañana hasta las 3 de la tarde. El ingreso será por la carrera 50 con calle 44.