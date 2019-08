Video: intentan robar a mujer que iba con su bebé en coche

En una pieza audiovisual se registró cómo dos personas merodean la calle 107 con carrera 22 en el barrio Provenza antes de hacer el hurto, posteriormente, una mujer sale de un jardín infantil con un coche y su bebé de cinco meses; en ese instante, uno de delincuentes se forcejea con la víctima y lo único que logra hurtarle es la capota del coche.

Sin embargo , según Julián Díaz, esposo de la agredida, dijo que su mujer sintió que querían robar a su hijo de cinco meses.

"Ella no tenía nada de valor, ni billetera, en el forcejeo, ellos arrancan el protector solar y la capota del coche, no sabemos qué buscaba el delincuente, si hacerle algo al niño o qué quería robar, los delincuentes se suben en una moto y cogen contra vía para irse debido a que un vecino del sector, al final, ayudó", dijo.

Al poner la querella en el Cai del barrio Provenza, las autoridades le manifestaron que no se podía hacer captura a los presuntos delincuentes porque no había motivo de denuncia, debido a que no lograron robarse nada.