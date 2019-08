Docente que hizo encuesta de intención de voto en Risaralda fue amenazado

Después de publicar los resultados de una encuesta realizada por la firma Investigar Lambda, en la que participó Álvaro Antonio Trejos, un maestro de la Universidad Tecnológica de Pereira, este hombre recibió amenazas de muerte e intimidaciones, al parecer, provenientes de la campaña de un candidato que no quedó en el primer lugar.

"Por cuestiones de la misma investigación no puedo dar nombres. Afortunadamente hay cámaras, todo quedó grabado. Hace un mes uno de los candidatos me llamó bastante molesto. luego, el martes tuvimos la rueda de prensa a las 6:00 p.m. con el equipo y a las 4:00 p.m. fui abordado por un sujeto y me dijo que él se había sentado con el candidato y con varias personas y habían dicho que me iban a golpear fuertemente en la UTP; la justificación sería que yo me había metido con una alumna y así aprovechaban también para desestabilizar mi hogar", indicó Trejos.

Por otro lado, esta encuesta ha tenido muchas críticas por el tamaño de la muestra (4.378 personas encuestadas en Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia), por el tiempo que se demoraron haciendo el trabajo de campo (dos días), el valor invertido (alrededor de $6.300.000) y las diferencias en los resultados entre candidatos.

Frente a estas situaciones Trejos aseguró que la firma Lambda lleva más de 20 años realizando encuestas de este tipo y tiene la experiencia suficiente.