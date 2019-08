Candidato inscrito por firmas podría perder el aval

El pasado lunes a través de un correo electrónico, la Registraduría General de la Nación informó a Jhon Alfredo González Gallo, que al parecer varias de las firmas con las que inscribió su candidatura a la alcaldía de Manizales no son válidas, hecho sobre el cual, no alcanzaría el umbral para su postulación al principal cargo público de la capital caldense.

Frente a este hecho dice el candidato que “con el equipo empezamos a trabajar en el tema y vemos serias inconsistencias… nosotros hicimos un trabajo respetuoso donde habíamos verificado muchas de las firmas y cuando revisamos con el equipo hay personas del colectivo Creo que tenían firmas que no aparecen como válidas y nosotros revisamos en vivo que si estaban en orden”.

De las 86 mil firmas que avalaron su candidatura, de acuerdo con el ente de control, 50 mil estarían inválidas, lo que significa que harían falta 16 mil como mínimo para continuar con su proyecto hacia la alcaldía.

“Hablamos con gente especializada en el tema que nos dice que es imposible que tuviéramos ese número de firmas malas y más en nuestro proceso… nos queda seguir trabajando por respeto a los manizaleños, por ese compromiso que tenemos con la ciudad, hemos sido coherentes, hemos sido fuertes, acá tenemos que mostrar nuestra valentía, nuestro coraje y seguir adelante, no les va a quedar tan fácil sacarnos de esta contienda electoral”, dice el candidato

Explica que al hacer la verificación con su equipo de trabaja han encontrado inconsistencias, “hay firmas que dan como no válidas que si están válidas, hay firmas que dicen que no están en censo y si están censadas, hay firmas que dicen que están duplicadas y no lo están, entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo que es arduo” y para el cual solo tienen cinco días hábiles.

“No es el primer contratiempo que tenemos con esto, desde el primero de enero salió un nuevo decreto en que la póliza pasada de ocho millones a casi 90 millones de pesos, ese fue el primer problema que tuvimos, presentamos una tutela y solo al colectivo Creo le salió la respuesta negativa y a otro candidato de un partido político le salió positiva, definitivamente han sido una serie de contratiempos que hemos tratado siempre de superar y esto tampoco va a ser difícil para nosotros, nosotros tenemos que darlo todo, yo se que vamos a poder con esto y que vamos a encontrar esas firmas que supuestamente la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral no encuentra”. Refiere González Gallo.

