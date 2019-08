SENA lanza cuarta convocatoria de formación titular presencial en Bolívar

El SENA lanza la cuarta convocatoria de formación titulada presencial del 2019 con más de 84 mil cupos disponibles para que los colombianos construyan su proyecto de vida, a través de una educación con estándares de calidad y temáticas pertinentes para emplearse en el futuro.

Farid Figueroa Torres, Director de Formación Profesional del SENA, expresó: “los colombianos que quieren capitalizar esta oportunidad, deben ingresar a la plataforma del SENA Sofia Plus, donde encontrarán la oferta completa para ingresar al mundo laboral o mejorar sus competencias del área laboral en el que se encuentren actualmente”.

Son 315 opciones de formación en niveles Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo, Profundización Técnica y Especialización Tecnológica, que podrán cursar en tres jornadas, la diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., nocturna de 6:00 a 10 a.m. y de madrugada de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Las posibilidades de cada programa las encuentran en la página web Sofía Plus.

Para inscribirse debes acceder a www.senasofiaplus.edu.co, buscar el programa de formación con una palabra clave, leer las condiciones mínimas y características del programa de formación, registrarse e inscribirse. Si necesita ayuda con su proceso de inscripción, puede comunicarse en Bogotá al 5925555 o en el resto del país al 018000910270.

En Bolívar, son 3.525 cupos disponibles distribuidos en los diferentes centros de formación así: en el Centro Agroempresarial y Minero son 950 cupos, en Comercio y Servicios 900, para la Industria Petroquímica 905 y el Internacional Náutico Fluvial y Portuario 770.

Jaime Torrado Casadiegos, director regional del SENA en Bolívar afirmó: “invitamos a los cartageneros y bolivarenses a que se inscriban durante los diez días que permanecerá esta cuarta convocatoria titulada, en programas pertinentes que hemos ofertado esta vez para formar técnicos y tecnólogos de calidad, de tal manera que puedan prepararse para el mundo laboral y encontrar una oportunidad”.

Recalcó el funcionario que la formación del SENA es gratuita y no requiere intermediarios y que toda la ciudadanía no debe dejar pasar esta oportunidad de inscribirse, puesto que es la cuarta convocatoria y última del año 2019.

Para Cartagena, se tienen disponibles 2.455 cupos y para el resto de municipios del departamento 1.070, ubicados en municipios tales como: Achí, Arjona, Arroyo de Piedra, Cantagallo, Carmen de Bolívar, Clemencia, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, María Labaja, Mompox, Morales, Pinillo, Regidor, San Jacinto, Santa Rosa Sur, Santa Rosa de Lima, Simití, Talaigua Nuevo, Turbaco, Villanueva y Zambrano.

Dentro de la oferta, hay programas de formación en todos los niveles, que nos ayudarán a estar preparados para la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, con temas como: Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Gestión de Redes de Datos, Sistemas, Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center, entre otros.

También hay inscripciones abiertas en programas de formación asociados a las áreas de la economía naranja, con temas como: Producción de Multimedia, Cocina, Artesanías Tradicionales en Tejido de Punto, Elaboración de Objetos Artesanales con Recursos Maderables, Producción de Joyería, Confección Industrial de Ropa Exterior, entre otros.