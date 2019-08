Policía adelanta campaña de protección ambiental en María La Baja, Bolívar

Uniformados del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Bolívar realizaron el lanzamiento de una campaña que pretende promover en los niños y adolescentes las buenas prácticas ambientales a través de la enseñanza de hábitos y medidas de conservación, fortaleciendo la protección de los recursos naturales.

De esa manera, unidades policiales lideradas por el Patrullero Julio Gómez de León, adelantaron acciones operativas y preventivas encaminadas a proteger la fauna silvestre y preservar el ecosistema del territorio nacional, especialmente en el municipio de María La Baja.

Los uniformados realizaron charlas de sensibilización a más de 100 estudiantes de primaria de la Institución Educativa CDR, para invitarlos a cuidar los recursos naturales, a realizar un correcto manejo de las basuras, no atentar contra la vegetación, no contaminar el aire con quemas de residíos sólidos o podas de árboles, no desperdiciar el agua potable, entre otras recomendaciones.

Por otra parte, las autoridades realizaron un puesto de control en la troncal de occidente, con el objetivo de realizar controles sobre el tráfico y comercialización de flora y fauna silvestre.

Finalmente la comunidad se comprometió a participar activamente en preservar y promover el espíritu ecológico.