Más de dos millones de personas asistieron a la Ciclovía Nocturna

Según el director del Instituto Distrital De Recreación Y Deporte (IDRD), Orlando Molano, ni el frío y ni las lluvias no fueron obstáculo para las 2.401.583 personas que asistieron a la Ciclovía Nocturna. En total fueron 18 vías habilitadas en toda Bogotá para realizar esta actividad.

Según la ciudadanía, “luego del miércoles festivo, la ciclovía es un plan diferente para salir con los amigos y la familia” y la Alcaldía debería promover esta actividad más veces por año. Otras personas opinaron que hubo mala planeación y poca vigilancia.

Con el cierre de 38 vías en diferentes puntos de Bogotá, 105 kilómetros fueron habilitados para caminar, ir en patineta o bicicleta, resultando en desvíos que generaron trancones en varios puntos de la ciudad como la Avenida el Dorado o la Avenida Boyacá.

Si bien la sugerencia para la ciclovía nocturna es dejar el vehículo particular, varios usuarios en redes sociales reportaron que "no importa que Transmilenio extienda su horario de servicio si no envía buses suficientes para atender la demanda de personas".