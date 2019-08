¿La educación en Pereira es incluyente con las personas con discapacidad?

Pereira cuenta con una Política Pública de Discapacidad que vela por suplir las necesidades de dicha población en áreas como la cultura, el empleo, la vivienda y la educación, pero si bien dicha comunidad destaca avances en la mayoría de estos sectores, afirma que en lo referente a la educación aún hay problemáticas que no permite el acceso a este derecho fundamental.

Hamilton Ramírez, director de la Red de Personas con Discapacidad de Pereira, aseguró que el acceso a la educación en la ciudad es difícil para personas con discapacidad múltiple, con discapacidades motoras porque no todas las instituciones están adaptadas para su movilidad y también para personas ciegas y sordas porque necesitan docentes con una formación especial que no recibe la mayoría y que quienes la tienen no alcanzan a suplir todas las instituciones.

El director también agregó que el empoderamiento de esta población en Pereira para desplazarse, trabajar y relacionarse ha sido uno de los mayores avances de la inclusión de la ciudadanía y el Estado.

