Trabajadora de IPS Génesis fue despedida por protestar

Elsa Margarita Moreno Hurtado, fue despedida dice ella, por exigir claridad en cuanto a sus deducciones, tal parece que evidenciar una inconformidad le costó el puesto de trabajo. La mujer laboró hasta el pasado 29 de julio para la IPS Corporación Génesis, prestadora de servicios de la EPS Medimás en Medellín.

Mediante un video que publicó en las redes sociales, explicó que la IPS Corporación Génesis le descontaba por nómina las prestaciones sociales como ARL, caja de compensación, pensión y demás, pero este dinero no era cancelado a las empresas correspondientes; aseguró, que esta situación la estarían viviendo por lo menos mil 200 empleados de la citada entidad.

“Nuestro gerente, Luis Bayron Gil Londoño, nos dijo que es Medimás la que no está pagando, pero Medimàs dice que sí está haciendo el pago oportuno, entonces uno se cuestiona, qué está pasando con esos dineros, cuando no es legal que a los empleados se les esté deduciendo ese dinero y no esté siendo pagado”, aseguró la señora Moreno Hurtado

La mujer dice haber sido despedida injustamente porque su protesta fue pacífica, además, le solicita a las autoridades intervenir en dicha situación, por la ilegalidad que estarían cometiendo la empresa IPS Corporación Génesis.