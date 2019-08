Líderes sociales amenazados estamos abandonados por el Estado: Líder social

Caracol Radio conoció el drama que vive uno de muchos líderes sociales que se desplazaron del bajo Cauca por amenazas de grupos ilegales. Todos recalcan que el Estado los ha dejado solos, abandonas y a su propia suerte en Medellín, pese a haber denunciado las intimidaciones en esa conflictiva zona Antioqueña.

El líder social, a quien se le reservará el nombre por seguridad, salió huyendo con su familia hace varios meses hacia la capital antioqueña, después de ser intimidado por trabajar con las familias que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS.

“Llegaron una vez y me dijeron que tenía que entregarles un listado de las personas que hacían parte del programa del PNIS y me opuse a lo que ellos me decían y en ese momento llegó la amenaza real”.

Explicó además, que la denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades cuando llegó a Medellín, pero que también se elevó la solicitud a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que le reubicara, pero como dice la víctima, no ha recibido respuesta y se sienten abandonados por el Estado. La única respuesta que han recibido es que están analizando el riesgo.

“Se hizo la solicitud a la UNP y hasta el momento no han dado respuesta, en últimas, nosotros lo que estamos es solicitando una reubicación, porque realmente tenemos familia y regresar no es conveniente”.

Dijo que conoce otras cinco personas de la misma zona del bajo Cauca que están viviendo el mismo drama y que incluso, han pensado en regresar a sus tierras, pero eso sería la muerte segura. La decisión la están analizando debido a la precaria situación económica que viven en la ciudad.

“En cualquier momento no va a quedar opción que regresar y el riesgo siempre estará latente al volver a una zona donde hay conflicto”. Recalcó el líder comunitario.