Estudiante difunde supuesta masacre para no realizar examen de química

Un mensaje divulgado en los grupos de los padres de familia del colegio Betania Norte de Barranquilla, generó pánico por una supuesta masacre que ocurriría en la institución educativa.

Ante el temor, al menos el 50% de los estudiantes no fueron a clases este jueves por el temor de sus progenitores. "Con lo que está pasando en Estados Unidos uno no sabe en qué pensar, por precaución muchos padres no enviaron a sus hijos", dijo William Silva, delegado de los Padres de Familia.

A la institución llegaron miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Gaula tras la advertencia de los padres, quienes determinaron que el mensaje era falso y que fue difundido por un estudiante para evitar que se realice un examen de química.

Mientras los padres del menor podrían ser sancionados, las directivas del colegio tomarán medidas contra el estudiante.

En un comunicado de prensa, la Policía Metropolitana señaló que "con nuestro grupo especializado en delitos informáticos nos percatamos que había sido un estudiante de décimo grado el cual había enviado ese mensaje pero con el fin de hacer referencia a una evaluación que tendrían ya que ellos consideran que es un examen difícil de ganar".