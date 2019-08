Escoltas de la UNP en Medellín no tienen ni para pasajes en bus: ONG

La ONG, Nodo Antioquia, denunció negligencia por parte de la Unidad Nacional de Protección al momento de ofrecer garantías en la prestación del servicio de acompañamiento de los líderes y defensores sociales que han denunciado amenazas contra sus vidas.

Yesid Zapata, vocero del Nodo, calificó como preocupante la situación que, según él, a todas luces está demostrando un plan sistemático para exponer la vida de los líderes.

“No es posible que hoy 10 meses que lideres hayan solicitado a la UNP protección no se les haya dado respuesta oportuna; hay casos de líderes que tienen esquema de un escolta pero ellos han decidido no hacer acompañamiento porque no tienen ni para el pasaje en bus”, aseguró el señor Zapata.

Todavía más grave, según la ONG, es el caso de varios líderes del bajo Cauca que han expuesto ante la Unidad las difíciles condiciones de orden público en las que deben ejercer su actividad social y que la respuesta de la UNP sea que esa sub región no es de alto riesgo.

“La UNP les ha dicho que ese territorio no representa un riesgo para la labor de líderes, específicamente los del programa del PENIS, personas que tienen medidas cautelares de la CIDH y que hacen labor férrea del territorio”, añadió el vocero de la ONG.

A todo lo anterior se suma que según Yesid, el personal que tramita las denuncias desconoce las características de cada territorio y no está lo necesariamente capacitado.

“Por parte de la UNP no existe voluntad real para proteger a los líderes, sus procedimientos son lentos, los analistas descontextualizados y eso incide en que se siga jugando con la vida de los defensores”, concluyó Zapata.