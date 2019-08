¡Como niño chiquito! Alcalde Peñalosa se lanzó al agua

Cientos de personas se dieron cita desde las 8:00 de la mañana en el puente de la Carrera 50 sobre la calle 26 para lanzarse desde el enorme tobogán, una de las principales atracciones del Festival de Verano.

Carmen Rosa es una mujer de 89 años y fue la primera en lanzarse del tobogán, “muy divertido el tobogán, a mí no me dio miedo, me la pasé riendo y me voy a volver a lanzar”, contó.

El alcalde Enrique Peñalosa fue el segundo en lanzarse, aunque en principio fue un poco enredado el viaje finalmente se agilizó.

“Este tobogán de más de 350 metros estará acá para que los bogotanos lo disfruten hoy en el Festival de Verano”, explicó el alcalde.

Además del tobogán, hay un concierto en el parque Simón Bolívar y la tradicional ciclovía nocturna del 8 de agosto.