Inauguran primera sede de la JEP fuera de Bogotá

En una sencilla ceremonia fue inaugurada la tarde de este lunes 5 de agosto la sede de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en Corozal, Sucre.

El acto, al que asistieron autoridades del departamento y municipales de la segunda ciudad de Sucre, estuvo presidido por Giovanny Álvarez Santoyo director de esa unidad .

En esta que es la primera sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que funciona fuera de Bogotá serán atendidos los casos de la justicia transicional de los siete departamentos del Caribe y sus 194 municipios.

De acuerdo con Giovanni Álvarez Santoyo la sede cuenta con una fiscal de apoyo, la abogada sucreña María Bernarda Díaz; los investigadores Javier Enrique Maldonado, Isabel Palacios, Kennia Paternina, Janner López, de Valledupar, y Fernando Daza. Palacios, Paternina y Daza son sucreños.

"A ellos les pueden exigir que cumplan con su deber, porque para eso estamos. Los miembros de la JEP somos servidores públicos y tenemos una gran oportunidad --se los digo a todos los funcionarios de la Unidad y a los de la Jurisdicción cada vez que puedo hablar con ellos” expresó el funcionario.

Destacó la importancia de contar con oficinas fuera de la capital del país al señalar que el conflicto armado y las violaciones de los derechos humanos no ocurrieron solo en Bogotá.

“la jurisdicción no va a poder cumplir su tarea de manera adecuada y eficiente con oficinas sólo en Bogotá, porque es claro que el conflicto no ocurrió en Bogotá, los grandes hechos y las grandes violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario ocurrieron en las regiones alejadas del centro del país” señaló.

Álvarez agradeció a la Alcaldía de Corozal por prestar dos oficinas del Centro Integrado de Servicios, donde funciona la administración municipal, para que funcione la JEP.

"Desde aquí aspiramos a atender a gran cantidad de víctimas. En la JEP se discutió dónde se iban a ubicar los grupos territoriales, y, ¿qué se analizó? Que estamos muy cerca de los Montes de María, cruelmente afectada por el conflicto armado; también la Mojana y en general todos los departamentos de la Costa, gravemente afectados por el conflicto armado."

María del Pilar Bahamón, secretaria ejecutiva de la JEP dijo que próximamente serán abiertos otros centros fuera de Bogotá.

“esperamos próximamente abrir en Cúcuta y Pasto los otros grupos de atención y de presencia territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz pero igual abriremos en otros municipios y departamentos para atender 10 regiones con este tipo de servicios” Anoto que la JEP tiene enlaces territoriales en 20 sitios diferentes del país.