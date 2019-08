Fallo de tutela confirma que no se vulneró la convocatoria pública

Tras las tutelas impuestas por dos funcionarios que hacían parte del proceso administrativo sobre la convocatoria pública para la planta temporal de personal de la Universidad de Caldas, en el trámite de selección que había sido rechazado también por el sindicato de la entidad el pasado 23 de julio fue suspendido.

Frente a este hecho y en respuesta a las acciones judiciales interpuestas en contra de la institución el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes decidió en primera instancia fallar a favor del alma mater.

“El juez consideró que la Universidad de Caldas no había vulnerado ninguno de los derechos fundamentales que alegaban las dos personas que pusieron la tutela en contra de la universidad”, dice Alejandro Ceballos Márquez, rector de la institución.

Aclara que “una de las personas estaba indicando que se vulneraban sus derechos al ser madre soltera y la otra indicó que sus derechos estaban vulnerados porque no se había considerado un puntaje al que la persona creía que tenía derecho, sin embargo el juez consideró que una de las personas no allegó las pruebas suficientes para demostrar que en realidad era madre soltera y la otra persona, el juez consideró que sus derechos no estaban vulnerados dado que el puntaje que se le asignó era el que correspondía”.

Una vez recibido el fallo de la tutela, desde la institución adelantan los procesos de vinculación de quienes ganaron la convocatoria, indicarles sus funciones de acuerdo con el cargo y la realización del entrenamiento para que conozcan las actividades a realizar con la Universidad.

