Versiones encontradas rodean homicidio de un hombre en Cartagena

Un hecho confuso que todavía es materia de investigación por parte de las autoridades, rodea el asesinato de un vendedor de pescados de 44 años, identificado como Agustín Benedetti De Ávila. El hombre recibió un balazo en la boca en la puerta de su casa que le terminó costando su vida en el acto.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, este hombre fue asesinado en medio de una fuerte riña que se presentó en la calle Laurina del sector San Pedro y Libertad del barrio Torices. Sin embargo sus familiares, desmintieron esta versión a través de los micrófonos de Caracol Radio, denunciando que el presunto responsable fue un uniformado.

"Se armó una riña entre varias personas en la otra calle y la policía pensó que yo era el que estaba involucrado. Los uniformados después que todo se había calmado llegaron a pocos metros de la casa, empezaron a agredirme y me dijeron que me iban a matar. Luego accionaron su arma y una de las balas terminó dándole a mi tío Agustín en la boca", contó Kenen Benedetti, sobrino de la víctima.

Tras el impacto, el vendedor de pescados trató de sostenerse en la reja de una casa vecina, pero a los pocos segundos cayó tendido en el suelo muriendo en el lugar de los hechos.

Los allegados del hoy fallecido, aseguraron que luego de lo ocurrido el uniformado involucrado, adscrito al CAI Santa Rita, presuntamente huyó con rumbo desconocido sin auxiliar a la víctima.

"Los policías también me agredieron, me dieron dos bolillazos en la pierna y en la cabeza al preguntarle por qué le pegaban a mi hijo Kenen. Agustín no era de problemas, era un hombre trabajador. Queremos que se haga justicia y que esto no se quede impune", expresó Leonor Benedetti, hermana del hoy fallecido.