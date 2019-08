Capturan hombre dedicado a extorsionar bajo la modalidad del 'Tío tío'

En el barrio Guadualito, del municipio de Dosquebradas, se capturó a un hombre de 29 años de edad, identificado como Yeison Alejandro Castaño y sindicado de extorsión agravada en el Eje Cafetero bajo la modalidad del 'Tío tío'.

El Teniente Coronel Darío Daniel Montenegro, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, envió recomendaciones a la comunidad para evitar este tipo de delitos.

"Hacemos un llamado a todas las personas y comerciantes a que no caigan en este tipo de engaños que cada vez viene siendo más común; cuando tengan algún inconveniente o dudas sobre algún procedimiento policial y es llamado, inmediatamente remitir esa llamada a la línea 123", puntualizó el Coronel.

Después de la audiencia de garantías, la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento intramural; sin embargo, Castaño deberá presentarse cada 30 días ante esa institución, no podrá salir del país y no podrá volver a recibir este tipo de giros.