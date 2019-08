Familia de Javier Cadavid, confía en que este lunes sea declarado inocente

El señor Javier Cadavid, está preso hace diez años y acusado de ser colaborador de la antigua gde las Farc en el corregimiento de Puerto Venus, municipio de Nariño. En su momento durante el proceso, se aseguró que prestó su sucursal bancaria para el cobro de extorsiones, por esta razón hoy está condenado a 23 años de cárcel, pese a los testimonios de los ex cabecillas alias “Karina”, y “Rojas” este ultimo asesinado el fin de semana en el departamento de Caldas, quienes negaron que el comerciante les hubiera ayudado en su momento.

Con estas pruebas aceptadas por la Corte Suprema de Justicia, esperan que este lunes el señor Cadavid sea absuelto.

“Eso es lo extraño y uno no logra entender porque esta justicia maneja esta situación así, entonces uno no entiende porque Javier no está libre”, dijo Mariela Toro Zuluaga, esposa del condenado.

La señora Mariela y los cuatro hijos asistirán a la audiencia en compañía del abogado, que se llevará a cabo este lunes a las 10 de la mañana en la capital del país. El señor Javier no asistirá por motivos de quebrantos de salud y porque continúa recluido en la cárcel de máxima seguridad en Itagüí.

“Pensamos que por fin la Corte Suprema de Justicia, y que el Estado lo reconoció como víctima, ratifique que toda la familia fue víctima de las Farc, exactamente del frente 47”, recalcó la señora Toro.

También pidió a las personas de todo el país toda la solidaridad y unirse en una cadena de oración por la libertad de su esposo.