Si hay cultivos ilícitos en Caldas, no perdemos certicifación de la ONU

Así lo indicó el secretario de gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, quien anunció que funcionarios de la gobernación acompañados por la Policía Nacional y el Ejército se desplazan hoy a Samaná, para verificar si unas coordenadas donde supuestamente hay cultivos de coca y que fueron dadas por celular son exactas o no, ya que pueden tener un margen de error superior a los 25 kilómetros a la redonda con respecto a lo que marca un GPS satelital.

Anunció que en caso de que sí se encuentren en territorio caldense se procederá con la tarea de erradicación de acuerdo a los compromisos adquiridos con la ONU, y que se actuará de igual forma en el supuesto de que estén en la jurisdicción del departamento de Antioquia, ya que el compromiso es de todos los colombianos sin importar fronteras, porque se debe generar más seguridad a las diferentes comunidades.

Aclaró que el hecho de que estas plantaciones estén en Caldas no hace que se pierda ninguna certificación, ya que el departamento por más de 10 años ha garantizado la sostenibilidad para que no existan en su territorio y no se hizo ningún tipo de lobby para obtener el reconocimiento.

" Hace 3 meses aproximadamente una persona dijo que había cultivos ilícitos en Samaná, pero al efectuar el recorrido en la zona vimos que no era cierto por lo que este caso que se presenta actualmente no es algo nuevo.

Estamos atentos porque no vamos a permitir que los grupos ilegales lleguen a nuestro departamento.

Nos molesta que el periodista de La Patria nunca nos entregó las coordenadas, ni tampoco solicitó acompañamiento de las autoridades para ir al sitio, ya que lo importante es erradicar esas plantaciones y como buen ciudadano se deben denunciar ese tipo de situaciones de manera oportuna. Hubiera podido tomar sus fotos sin ningún problema pero de la Policía y el Ejército acabando con esos cultivos."

Afirmó también que lo que se puede evidenciar en la nota y el video del periódico es que tales plantíos no existen, porque no es lógico que un periodista llegue hasta la zona sin acompañamiento de las autoridades y no se encuentre con minas o integrantes de ningún grupo al margen de la ley como el ELN, que sí hace presencia en territorio antioqueño.

