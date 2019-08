Con tutela pretenden tumbar los cobros de parqueo en El Peñón

Residentes, comerciantes, empleados y visitantes del barrio El Peñon, oeste de Cali, continúan con el rechazo al cobro de parqueo en este sector, aprobado por el Gobierno Municipal como prueba piloto, sumado que según sus líderes no han recibido una respuesta oficial a los dos derechos de petición que fueron elevados a la Secretaría de Movilidad en los últimos días de julio.

Ahora mediante una tutela buscar eliminar la medida.

Fueron tres los firmantes, un comerciante, un residente y un vigilante, con el apoyo de la junta de acción comunal, en representación de los comerciantes, vigilantes, empleados de los establecimientos y residentes, quienes interpusieron la tutela en el juzgado quinto municipal de Cali.

"Nos reunimos para exigir el no cobro de estacionamiento público en esta zona. Nosotros no vamos a dejar operar este proyecto porque nos vemos afectados, no es un capricho, deben entender que es un problema", dijo Juan Diego Moreno, uno de los comerciantes.

Desde horas de la mañana de este lunes alrededor de 100 personas realizaron un cabildo abierto en la entrada del Concejo Municipal previo a un Plantón que adelantarán en las próximas horas.