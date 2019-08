Otra IPS suspende servicios a niños con discapacidad

Por deudas de más de 600 millones de pesos de las EPS Coomeva y Medimás otra IPS suspende sus servicios a niños con discapacidad.

Se trata de Neuroavanzar que ya no está haciendo acompañamiento profesional a niños con lesiones cerebrales y autismo, según lo señaló su gerente Marcela Arciniégas, debido a que hace más de tres meses no se cancelan los salarios y ha tocado recortar la nómina.

"La situación es realmente crítica. Ya no podemos hacer nada más. Coomeva no nos da respuesta a esta situación. No es clara con los tiempos de pago, se limitan a decir que no hay recursos no da fecha ni alternativa. Con Medimás es similar pero por lo menos hemos acordado fechas tentativas de pago".

Además de los profesionales perjudicados por la falta de pago de sus salarios, también se han visto afectados alrededor de 70 niños que no han podido recibir clases en sus colegios debido a que es un requisito el acompañamiento profesional para asistir a los colegios.