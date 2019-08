Clases de historia deben ser protagonistas 200 años después de la Batalla

Lo dijo Briggite Baptiste, quien llamó la atención en medio del Bicentenario, sobre la forma cómo se está educando en Colombia.

La exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y actual rectora de la Universidad EAN, Briggite Baptiste, sostuvo que el Bicentenario de la Independencia de Colombia y de sus 4 países hermanos, es propicio para pensar la educación que se imparte en el país, cómo se están enseñando los conocimientos en Colombia.

Desde el gran congreso del Bicentenario de Tunja, señaló que la educación sigue teniendo una mirada colonizadora que debe replantearse.

“Lo que más me duele a mí es la educación: aunque hemos ganado muchísimo en temas de cobertura y de acceso a la misma, seguimos educándonos en una repetición de las ideas, muy colonizados por dentro y no hemos construido una perspectiva propia de la ‘colombianidad’, y en particular la educación no considera la naturaleza colombiana como una fuente de inspiración o de construcción de identidad”, mencionó Baptiste, bióloga colombiana, experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia.

Lamentó que poco a poco las clases de historia en el país, no sean eje fundamental para la enseñanza.

“Las clases de historia son necesarias, obviamente entendidas como una reflexión permanente sobre quiénes somos, por qué estamos acá, cómo hemos llegado a ser lo que somos y qué fuerzas nos atraviesan”, puntualizó la experta académica.

El gran congreso del bicentenario de Tunja, que arrancó el 31 de julio, cerrará mañana 5 de agosto en la tarde, en el teatro bicentenario de Tunja, con el conversatorio educación rural e indígena en América latina, que dictará la gustemalteca y Nobel de paz Rigoberta Menchú, el ministro de educación de Guatemala Oscar Hugo López, el chileno y doctor en filosofía y letras, Juan Mansilla Sepulveda.

Además, la orquesta de cámara Orfeo, bajo la dirección del maestro estadounidense Stanley DeRusha, se encargará de clausurar el congreso que le dio al bicentenario su estatus académico en Boyacá.