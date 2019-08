Culminó la construcción de la vía alterna en La Romelia - El Pollo

Después de una semana del anuncio por parte del alcalde Juan Pablo Gallo con respecto a una ruta alterna que se construiría en la zona contigua al lugar del deslizamiento de tierra de la variante La Romelia - El Pollo, se anunció la terminación de esta obra que funcionará bajo la medida de 'pare y siga'.

Hay que recordar que desde Invias se aseguró que el cierre de la troncal de occidente en el kilómetro 3, sentido Mercasa - Parque Industrial, podría extenderse hasta el mes de diciembre; sin embargo, la ruta alterna se convierte en una solución temporal para reducir el impacto de los 13 mil vehículos que transitaban por La Romelia - El Pollo y que hoy deben hacerlo por otras vías de la ciudad.

Lea también: Prohibido el tránsito de vehículos pesados por vías céntricas de Pereira.

"Hemos cumplido el objetivo y ya terminamos la obra, son 300 metros. No es una solución definitiva, no es que vaya a quedar así, pero por lo menos nos da la oportunidad de abrir la calzada. Espero que Invias me la reciba para que el lunes la podamos abrir", indicó el alcalde Gallo.

Para la apertura de la vía se debe tener una aprobación por parte del Instituto Nacional de Vías y se estima que a partir de mañana se dé su habilitación.