Así va el 'corre corre' de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

En una carrera contrarreloj, recorriendo las calles de Bogotá, están los cuatro candidatos a la Alcaldía de Bogotá mostrando sus propuestas y hablando con la ciudadanía.



El candidato por firmas, Carlos Fernando Galán, empezó el día recorriendo la localidad de Antonio Nariño, específicamente en el barrio Restrepo, en donde compartió con comerciantes de la plaza de mercado y escuchó las peticiones y necesidades de los habitantes de la zona.



Allí Galán insistió en su propuesta de mejorar las políticas de seguridad, acceso a empleo y educación para la ciudad. Mañana estará en la localidad de Suba en donde lanzará la estrategia “Pégate a Galán”.



Entre tanto, Claudia López, del Partido Verde recorrió las localidades de Kennedy y Puente Aranda en donde participó en el lanzamiento de las campañas de los candidatos al Concejo de Bogotá, por esa colectividad, Andrés Laserna y Andrés Clavijo.



Allí confirmó que se pusieron de acuerdo con el partido, para que esta vez la lista de concejales por los verdes la encabece Diego Cancino y habló sobre la radicación, el próximo lunes ante el Concejo de Bogotá, del Plan de Ordenamiento Territorial, por parte del Alcalde, Enrique Peñalosa.



“Lamento que el alcalde Enrique Peñalosa, en otro acto de arrogancia, no haya esperado el concepto del Consejo de Estado para presentar el POT de la ciudad, tras la inhabilidad del director de la CAR, yo le sugeriría al Alcalde esperar esa decisión para tener la certeza de que este plan estará bien expedido o de lo contrario se puede caer en el camino”.



El candidato progresista, Hollman Morris estuvo por la mañana también en la localidad de Kennedy en donde insistió, ante los vecinos de la localidad, sobre las consecuencias del metro elevado en Bogotá.



“Les hablamos sobre cómo se va a desvalorizar su territorio si se construye el metro de la forma en que planea Enrique Peñalosa y por eso les pedimos que respalden la propuesta de la Colombia Humana para hacerlo subterráneo”.



Morris también se reunió con ediles de la localidad con quienes socializó el respaldo de Gustavo Petro a su campaña.



Finalmente Miguel Uribe, el candidato del Centro Democrático, estuvo todo el día en Puente Aranda en donde habló de su propuesta de hacer una cárcel nueva para la ciudad con el fin de combatir la inseguridad.



“Vamos a hacer y construir una nueva cárcel para que no haya más excusas y que los delincuentes estén allá y no en la calle. Así mismo vamos a traer 3 mil nuevos policías para Bogotá buscando fortalecer la capacidad de reacción de la institución y de garantizarles seguridad a los bogotanos” manifestó el candidato.