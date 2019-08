Niu-telco confirma que aún no han sido citados por los órganos de control

Luego de una polémica despertada por errores en el contrato presentado en donde Niu-telco S.A.S, prestaría sus servicios a la Guajira por un contrato de contrato de $11.415’893.720 pesos, que tiene al momento destituido al Gobernador de la Guajira Wilber Hernández e investigado al gobernador de Norte de Santander William Villamizar por la procuraduría; los directivos de esta empresa han decidido dar claridad a algunas interrogantes y explicar los vicios que terminaron con la liquidación del contrato.



El principal accionista de esta empresa con el 51% Amarildo García ha dicho a Caracol Radio que “como gerente de Infinote quiero limpiar el nombre del instituto financiero y el nombre mío. Si bien es cierto, no se pudo llevar a cabo este contrato, hay la posibilidad de que no solamente en la Guajira sino en otros departamentos se sigan ejecutando contratos”.



También comentó que “es un proceso difícil no solamente para mí como gerente de Infinorte, para el gobernador William que ha sido cuestionado, para el mismo gobernador de la Guajira que en estos momentos ha sido sancionado está suspendido pero todo tiene su explicación”.



Frente a estos anuncios de la procuraduría detalló que “nosotros la semana pasada en Junta Directiva, propusimos la intervención de los entes de control de la procuraduría y la contraloría con el fin de esclarecer el origen que dio la culminación de este proceso y fue un error de carácter humano en la digitación de una cifra que se dio de manera errónea”.



De igual forma advirtieron que se preparan para la citación de la procuraduría “Estamos esperándola porque nosotros solicitamos esa investigación. Cómo gerente de Infinorte esperamos que investiguen a fondo los avances que se hicieron para ubicar el socio estratégico”.



Por otra parte, la gerente de Niu-Telco Mayreth Zorayda Niño, dijo “la procuraduría no me ha llamado ni nada. A mí me contrataron para ejecutar proyectos, para trabajar en la región. Me gano mi contrato a trabajar se dijo”



La representante legal de la entidad dice haber intención de firmar nuevos contratos con otros departamentos comentó “nosotros estamos abiertos a todo hay que esperar”.



Paralelo a esto la entidad ha firmado ya otros cuatro convenios con el departamento de Norte de Santander y dependencias estatales como el Sena.