Cadetes de la Escuela Naval adelantaron intercambio en Estados Unidos

Dos alumnos de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” adelantaron durante cinco semanas el programa de intercambio Study of the U.S. Institutes, en la temática de Rule of Law, Public Service and Leadership en la Universidad de Nevada, ubicada en Reno, Estados Unidos.

Durante las primeras cuatro semanas, los jóvenes colombianos compartieron con alumnos militares de Malasia, Polonia y Bangladesh, conocieron las generalidades de las instituciones en los Estados Unidos, realizaron visitas profesionales en cuatro ciudades diferentes y adelantaron propuestas de proyectos de impacto social en su área de influencia.

El Brigadier Billy Restrepo Zapata y el Cadete Andrés Oñate Díaz, fueron escogidos para realizar esta comisión a Norteamérica, por tener un excelente promedio académico y dominio del idioma inglés, convirtiéndose en una gran oportunidad para los futuros Oficiales. “Yo no había salido antes del país, esta experiencia fue única, le abre a uno la mente. Uno va con un pensamiento muy local y esto nos permitió conocer personas de todos los continentes” expresó Oñate.

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en procura de la formación integral y la calidad de la educación, incentiva el bilingüismo y promueve estas actividades de movilidad académica, que permite a los futuros Oficiales dar a conocer la Armada de Colombia, crear relaciones en torno a temas navales y aprender de otras realidades alrededor del mundo.