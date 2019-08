Denuncian presunto ‘paseo de la muerte’ a un venezolano en Santa Marta

El ‘dolor de cabeza’ de los migrantes de Venezuela que cruzan la frontera para llegar hasta Santa Marta y salir adelante frente a la grave crisis que atraviesa el vecino país, tal parece que no tiene ‘medicina’.

Un presunto ‘paseo de la muerte’ fue denunciado por una familia venezolana, que afirmó que un joven de 20 años de edad, recorrió cerca de cuatro centros asistenciales de la ciudad, en busca de una diálisis debido a que padecía una enfermedad renal crónica, llamada Glomerulonefritis membranosa.

Se trata de Alexander Pirela Chourio, quien murió la mañana de este viernes en la sala de atención del Hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, después de presentar hinchazón en su cuerpo, vómito, y líquido en los pulmones.

“Mi hijo está en el hospital de Santa Marta, tiene insuficiencia renal crónica y está bastante delicado. Él necesita diálisis, tiene cinco días que no se le hace. Fuimos a clínica Cehoca y nos dijeron que la máquina no servía, que estaba fuera de servicio. No nos dieron esperanza de que lo pudieran dializar”, dijo en su momento a Caracol Radio, Andrilis Chourio Meyer, madre de la víctima.

Chourio Meyer afirmó que en el centro médico le informaron que debía esperar una remisión hasta Barranquilla y que a su hijo Alexander no se le dio prioridad, pese a presentar hinchazón y una fuerte infección en su organismo.

“La enfermedad de mi hijo es crónica y mi hijo necesita una diálisis diaria. Lo único que pide a alguien que me oriente. Me dicen que yo no tengo papeles, pero esa no es la manera”, señaló Andrilis Chourio Meyer.

Los familiares del joven piden una colaboración económica a las autoridades y con los recursos poder darle cristiana sepultura, debido a que por su condición de migrantes se les dificulta trasladarlo hasta Venezuela.