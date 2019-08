Audios comprobarían participación en política del Alcalde de Santa Marta

Se trata de una conversación telefónica que se ha filtrado en distintos portales informativos de la ciudad de Santa Marta y en la que presuntamente aparecen las voces del actual alcalde, Rafael Martínez, y su antecesor, Carlos Caicedo, acordando presuntas estrategias para favorecer campañas políticas en las elecciones a Congreso y Presidencia de la República del año 2018.

En el diálogo, el alcalde Martínez estaría respondiendo una serie de reclamos de Caicedo, que era candidato a la Presidencia de la República, por la falta de resultados del equipo de gobierno del Distrito de Santa Marta con relación al fortalecimiento de las campañas de esa época y mencionan a un senador sin detallar el nombre.

Dentro de los reclamos se hace referencia a varios proyectos de infraestructura, deporte, cultura y educación, que se han ejecutado en el mandato de Rafael Martínez y que, para uno de los interlocutores, tendrían que estar coordinados para supuestamente favorecer su estructura política.

La conversación, que dura cerca de diez minutos, también expone a varios funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta para la época de ese proceso democrático, entre esos, al gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, a las Secretarias de Cultura y Seguridad, al Director de Indeportes y al de la Red de Parques, entre otros.

La polémica también se concentra en los calificativos que presuntamente Carlos Caicedo lanza a esos funcionarios y a líderes de los diferentes barrios de Santa Marta y municipios del Magdalena, a los que se refiere con vulgaridades y términos como “gorda”, “estúpido”, “politiquero”.

Estos son los apartes del diálogo entre los supuestos funcionarios:

Carlos Caicedo: “Lo que me han dicho es que estos Cotes ya están metidos en los barrios de Santa Marta con el tema de Vargas, yo ya no sé qué más hacer. No es mi tema solo de firmas, pues están cogiendo terreno en escenario donde ya tú eres alcalde, es lo que yo quisiera que tú entenderías (…) el pedazo de equipo ese que tú tienes; ustedes están quedando sin base. O sea, todo el trabajo que yo di en los comités de Mi Calle se perdió”.

Rafael Martínez: “Ese panorama lo sentimos el otro día. Ellos lo van a seguir haciendo y de hecho tengo fotos donde evidentemente están tratando de empoderar a ciertos líderes, porque gran parte de la gente que está con nosotros, que no está siendo dirigida, sigue está con nosotros”.

Carlos Caicedo: “Es que nosotros ya teníamos formas de organización. El idiota de Luis Guillermo y el otro de Bonilla (…) ahí se hicieron sistemas de participación, en la escuela de liderazgo eso no se activó, es que todo está tirado en el suelo”.

Rafael Martínez: “Este panorama hay que reforzarlo. Esos comités hay que tenerlos vivos con algunas esperanzas, razón o expectativa, porque o si no ese trabajo se dispersa. Lo que toca poner es responsables para todos esos comités. Legalización a Jaime sí hay que mirar cómo le metemos una persona (…) a mí me ha tocado decirle que ojo con esta persona, que saque personas que a veces tiene allá; por ejemplo, el gordo ese Barrera que lo estaba como metiendo, empoderando ahí, hablando en nombre de ese programa”

Carlos Caicedo: “¿Cuál es ese gordo Barrera?”

Rafael Martínez: “El gordo ese, el de Él Pando”.

Carlos Caicedo: “Ah sí, ese jueputa tipo, politiquero”.

Carlos Caicedo: ¿Cómo hacemos hermano pa’ convocar una reunión? Una persona que dirija realmente el sector, o que queramos ponerlo a dirigir el sector, realmente un trabajo social y político. Porque es terrible lo que está pasando, me tiene asustado el tema de verdad, porque mira yo en el pueblo no encuentro fuerzas, Rafa. Eso es mentira que nosotros tuviéramos fuerza para llevar una Cámara, ¿me entiendes? No jueputa, qué vergüenza llevarme yo un candidato al Senado, a mí en el pueblo me reciben 4 y 5 gatos no más. No Rafa esto no, esto no existe nada”.

Le puede interesar: Procuraduría formula cargos a Carlos Caicedo por el POT de Santa Marta

HABLÓ EL ALCALDE

A través de un comunicado, el alcalde Rafael Alejandro Martínez pidió a la Fiscalía General de la Nación que se investigue la procedencia de los audios, indicando que el diálogo no define características de modo, tiempo y lugar de la conversación.

“Me dirijo a su despacho a efectos de solicitar se investigue la publicación de unos audios que se presentan como una presunta conversación entre mi persona y el doctor Carlos Caicedo Omar. Se presentan como unas interceptaciones a mis comunicaciones sin que igualmente se definan el origen de estas interceptaciones, quién interceptó, con qué fin y con fundamento a qué orden judicial o si fueron de forma ilegal; tampoco se precisa cómo fueron reveladas y para qué fin distinto a la de hacer daño”, dijo Martínez.

Así mismo señala el oficio que “No es claro si efectivamente corresponden a las voces de mi persona y las de Carlos Caicedo Omar y si guardan total coherencia y/o secuencia temporal o si por el contrario son un montaje o resultado de una manipulación electrónica o de ingeniería digital”.

Hasta el momento se desconoce el origen de la grabación, sin embargo, algunas fuentes indican que serían parte de las pruebas que tienen órganos de control, como la Procuraduría, en investigaciones que adelantan contra Rafael Martínez por presunta participación en política.