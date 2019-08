Líder venezolana en Pereira denunció amenazas de muerte

Luego de denunciar presuntos casos de alquiler de niños venezolanos para ejercer mendicidad en las calles de la capital risaraldense y rechazar los actos de vandalismo de algunos migrantes, Luz Polo aseguró que fue víctima de intimidaciones a través de redes sociales y teme por su vida pues asegura que las amenazas han llegado, incluso, de menores de edad.

"He recibido amenazas por parte de esos venezolanos que han venido a delinquir, esta vez por redes sociales, a través de un mensaje privado de Facebook donde me dicen que no sé con quién me metí", aseguró Polo.

Polo aseguró que la denuncia ya fue interpuesta ante la Unidad Nacional de Protección, entidad de la que espera que cuiden su vida y la de su familia, debido a que, en anteriores ocasiones, ya ha sido confrontada en vía pública por algunos venezolanos que se dedican al trabajo informal.