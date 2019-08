Por inasistencia de abogados, aplazan audiencia preparatoria de La Madame

El desenlace del caso de Liliana del Carmen Campos Puello, mejor conocida como “La Madame”, y varios de sus familiares, se conocerá la próxima semana ante un nuevo aplazamiento de la audiencia preparatoria.

La diligencia adelantada por la Juez Segunda Especializada, Mercedes Bueno, no se realizó por la inasistencia de los abogados del padre y de un sobrino de “La Madame”, quienes instauraron una solicitud de preclusión del proceso al considerar que la Fiscalía General de la Nación no ha presentado los suficientes elementos materiales probatorios para sustentar los delitos imputados.

“El aplazamiento se dio porque el resto de defensores no pudieron asistir hoy. La audiencia no se puede hacer si no está completa la defensa y en este caso hacían falta dos defensores”, aseguró Iván Díaz, abogado de Liliana Campos Puello.

La audiencia en la que también se espera dar inicio al juicio oral, quedó fijada para el próximo martes 6 de agosto a la 1 de la tarde.