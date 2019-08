La diseñadora de modas más joven del país tiene 14 años

María Guerrero, una bogotana de 14 años es considerada la diseñadora de modas más joven de Colombia.

Con tan solo 6 años, debutó en el mundo del diseño, y hoy ocho años después, se preparó para participar en la pasarela del Women Economic Forum, cumbre mundial sobre la economía de la mujer que se realiza por primera vez en Latinoamérica en el Hotel Hilton de Cartagena.

El evento organizado por She Is Foundation, organización Latinoamericana que trabaja por las mujeres de la región con modelos de empoderamiento económico, con el apoyo de la organización All Ladies League y el aval de la Embajada de la India en Colombia, en alianza con Wat Partners tiene como objetivo inspirar a las mujeres en convertirse en empresarias, siendo una oportunidad de contactos, networking, creación de redes y alianzas entre mujeres de todo el mundo.

María Guerrero, presentó en el marco del evento su nueva colección Free to Dream, una fusión entre prendas casuales, elegantes y sporty, logrando versatilidad para el uso diario. La colección es inspirada en la belleza y diversidad de los pájaros que se refleja en cada una de las mujeres del país.

María Guerrero quiere ser ejemplo para el mundo de que los sueños se hacen realidad sin importar la edad.

“Empecé con un videojuego de diseño, comencé a pintar y me quedó gustando. A los 10 años, tuve mi primera pasarela y ya hoy voy la sexta. Lo más gratificante es que ahora voy a hacer una pasarela incluyente con niñas con síndrome de down, me gusta empoderar a las mujeres hay que trabajar por los sueños”, manifestó a través de los micrófonos de Caracol Radio.