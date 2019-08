Inició el Women Economic Forum en Cartagena

La Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez dio inicio al Women Economic Forum en Cartagena destacando el rol de las mujeres en la economía, en la sociedad y la manera en que pueden y deben ayudar a cambiar el mundo.

El Women Economic Forum , que ha sido dirigido por She Is Foundation, con el apoyo de la organización All Ladies League y el aval de la Embajada de la India en Colombia, en alianza con Wat Partners se llevará a cabo hasta el 3 de agosto donde están reunidas más de 1.600 mujeres y hombres de más de 150 países, discutiendo sobre aspectos de la economía en los cuales la mujer tiene un papel determinante en su crecimiento y desarrollo.

Colombia, en términos de participación de las mujeres tiene uno de los mejores promedios en América Latina, sin embargo hay muchos retos.

De acuerdo a la OCDE, en América Latina hay muchos países que están por debajo de esa cifra, y que no tienen una visión de equidad de género. Además la participación de las mujeres en Latinoamérica en el mercado laboral es solo del 50% comparado con la participación de los hombres, la cual corresponde al 75%, afirmó Gabriela Ramos, Directora OCDE y Sherpa.

Harbeen Arora, fundadora del Women Economic Forum y ALL Ladies League (ALL) afirmó, “las mujeres en América Latina son grandes líderes con mucho dinamismo, energía y espíritu empresarial. Estamos complacidos de trabajar con la fundación She is y Nadia Sanchez para traer nuestro foro internacional a Colombia que es una herramienta muy poderosa de crecimiento de la economía del mundo y en donde las mujeres juegan un rol de liderazgo”

Repensar el rol de la mujer local y global ha sido uno de los temas de conversación en el primer día del foro. “Para Coca-Cola compartir la magia y los sueños de She is en el Marco del World Women Economic Forum Latam es un propósito compartido en pro del desarrollo, inclusión y empoderamiento de la mujer en la región”.

En la primera jornada del evento participaron diferentes actores de la economía entre ellos grandes empresas que están liderando la equidad de género en Colombia.

Para Marcela Carrasco presidenta de la división Andina de Mastercard. “Este espacio, que reúne líderes de todos los sectores, es ideal para compartir buenas prácticas en pro de la igualdad y la diversidad. Desde MasterCard creemos que la equidad, el acceso a las oportunidades y una cultura de inclusión son componentes claves para el éxito empresarial. Estoy muy contenta de poder contar lo que estamos haciendo y aprender sobre otras experiencias”

Por su parte, Ricardo Hinojosa Araújo Gerente General para la Región Andina de AVON señaló “Somos los responsables de transformar al mundo, para crear una sociedad más incluyente, diversa, equitativa y generadora de oportunidades, especialmente para las mujeres”.