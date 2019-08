Denuncian banda que roba en centros comerciales de Bogotá

Si usted algún día estuvo en un restaurante o centro comercial atestado de gente y de un momento a otro se desapareció su maletín, su bolso o su celular, pudo ser una de las víctimas de esta banda.

Son dos hombres y dos mujeres, que cumplen diferentes funciones. Las mujeres distraen, preguntan “acá y allá”, tratan de poner la atención de la víctima en otro lugar, para que uno de los hombres en un acto rápido coja las pertenencias de las personas.

Bernardo Martínez, un profesor universitario que trabaja en el norte de Bogotá, salió almorzar e ingresó sólo al Centro Comercial Atlantis. “Estaba muy lleno el centro comercial, me hice en una de esas mesas que son barras tipo bar, me senté en una de las sillas. Al lado había una señora que me dice que le guarde el puesto. Luego se me acerca otra mujer a decirme que, si la silla del lado estaba dañada y en esa distracción un hombre aprovechó para deslizarse y sacarme la maleta”, contó el docente.

Bernardo de inmediato dio aviso a la seguridad del centro comercial, observan los videos y ratifican el accionar delictivo de la banda y se observan perfectamente los rostros de los ladrones.

Como este profesor, otros estudiantes y trabajadores en Chapinero le contaron a Caracol Radio como perdieron sus pertenencias de forma similar y coinciden en que son dos hombres y dos mujeres.

A pesar de que le centro comercial Atlantis tiene los videos donde se ven los delincuentes, por ahora no los revela. Aunque el profesor Bernardo los pidió e incluso envió un derecho de petición.

El centro comercial dice que sólo entregará este material a las autoridades como policía o fiscalía si así se lo solicitan. Bernardo puso la denuncia del robo de su maletín, donde llevaba un computador con información importante de sus clases, y ahora espera que la policía pida estos videos, identifique y capture esta banda de ladrones.