Pedro Daniel y el atraco “mensual”

El caso de Pedro Daniel, un habitante del barrio Santa Lucía en la localidad de Ciudad Bolívar, es una muestra de lo que le pasa a muchas personas en la ciudad.

El Robo más reciente le ocurrió la última semana de Julio, “yo estaba llegando a mi casa, me acababa de bajar del bus en el que venía, me salieron de una esquina y me robaron mi teléfono y $15.000”, explica Pedro Daniel.

Pero este caso ya le había ocurrido en dos ocasiones más, una en junio y otra en mayo, en las otras dos ocasiones no estaba regresando, estaba saliendo a trabajar cuando los asaltantes lo sorprendieron en la Avenida Boyacá.

“Me salen con un cuchillo y me dicen que entregue lo que llevo, una vez se llevaron mi maleta con el almuerzo”, cuenta Pedro.

Pedro Daniel asegura que esto tres meses son los más complicados en algunos años porque nunca lo habían robado tan seguido. Él, un hombre de 67 años que trabaja como maestro de obra y que sabe cómo son los devenires de la inseguridad en la ciudad.

Al preguntarle a Pedro Daniel sobre las denuncias de estos casos, insiste en que no lo hace porque no capturan a los ladrones y cuando los capturan quedan libres al poco tiempo.