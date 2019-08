Andrés Felipe Arias no puede ser enviado a una mazmorra: Conservadores

Para el presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes, el exministro Andrés Felipe Arias y ex miembro de esa colectividad no puede ser enviado a cualquier centro de reclusión. Así lo afirmó desde Barranquilla al ser interrogado sobre la polémica por el lugar de reclusión escogido para Arias como fue la Escuela de Caballería de Bogotá.

Lea también: Inpec confirma a exclusiva de Caracol Radio sobre exministro Arias

“Es que Andrés Felipe Arias no es un delincuente de peligrosidad por lo que me parece que el Dr. Arias no puede ser enviado a Mazmorra”, indicó el dirigente político.

Para el representante conservador “no hay ningún acto de ilegalidad” en que Arias permanezca en la Escuela de Caballería por lo que considera que se está intentando hacer “un ruido que no tiene razón de ser”.

Yepes señaló que no cuestiona la condena de la Corte Suprema, aunque para algunos es exagerada y para otros no ha debido aplicarse “en virtud que los convenios del Ministerio de Agricultura con organismos internacionales para aplicar recursos, se venían haciendo”.