Wyndham Garden tendrá hotel en Cartagena a finales de 2020

Como parte del fortalecimiento de su presencia en Latinoamérica, Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande en el mundo, con más de 9,200 propiedades, anunció el comienzo de obra del nuevo hotel Wyndham Garden en Cartagena, con la ceremonia conmemorativa de colocación de la primera piedra.

El hotel de 90 habitaciones será operado por Wyndham, la creciente compañía de administración que opera más de 400 propiedades en todo el mundo.

Al evento, que se llevó a cabo en el Parque del Cangrejo Azul, frente al terreno donde se construirá el hotel, asistieron alrededor de 100 invitados, entre los que destacó la presencia de directivos de la compañía como Alejandro Moreno, Presidente y Director General para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts; Carolina Pinheiro, Vicepresidenta de Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe; empresarios del sector, agentes de viaje, periodistas y miembros de la comunidad cartagenera.

“Es un honor estar presentes en el inicio de obra de nuestro primer hotel administrado, en uno de los destinos en auge más populares en el mundo y que continúa creciendo en Colombia”, anunció el Presidente y Director General de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y Caribe.

Expansión en Colombia

Las visitas turísticas a Colombia aumentaron de un millón a más de seis millones en los últimos cinco años, según la Organización Mundial de Turismo (OMT). Sólo en 2017, el turismo aumentó un 27% en comparación con el año anterior y en 2018, el país recibió a un récord de siete millones de visitantes internacionales, haciendo de Cartagena la segunda ciudad más popular después de Bogotá.

Wyndham Hotels & Resorts continúa expandiendo su presencia en Colombia. Wyndham Garden Cartagena se suma a los nueve hoteles existentes en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio y Medellín, a través de las marcas Wyndham, Wyndham Garden, La Quinta by Wyndham, TRYP by Wyndham y Howard Johnson by Wyndham.

En toda la región, Wyndham abrió 19 hoteles en Latinoamérica y el Caribe en 2018. La marca midscale Wyndham Garden tiene presencia con 118 hoteles en todo el mundo, de los cuales 23 pertenecen a Latinoamérica y el Caribe, en ciudades importantes como São Paulo, en Brasil; Playa Del Carmen, en México; Ciudad de Panamá, en Panamá, y Quito, en Ecuador.

Wyndham Garden Cartagena

Se espera que el hotel, cuya inversión será de seis millones de dólares, abra a fines del próximo año, generando cerca de 300 empleos en la fase de construcción y más de 100 una vez que esté operando.

Ofrecerá 90 habitaciones distribuidas en 14 pisos, incluyendo una piscina y un gimnasio ubicado en el último nivel, con una vista increíble del mar y hacia la Ciudad Amurallada. La propiedad también ofrecerá un restaurante en el primer nivel y un bar en la piscina. Además, contará con cuatro salas de reuniones y eventos, un minimarket y estacionamiento complementario.

Wyndham Garden Cartagena se ubicará a sólo cuatro minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y a siete del Centro Histórico, donde los huéspedes pueden descubrir atracciones turísticas como restaurantes, bares y discotecas, museos, iglesias y boutiques.

Los huéspedes pueden acceder fácilmente al Centro de Convenciones y a la zona turística de Bocagrande, con centros comerciales y playas.

También pueden visitar fácilmente uno de los destinos más notables de Colombia, Cartagena de Indias. Es una ciudad que cuenta con joyas coloniales, murallas y angostos caminos de piedra que dan vida a la historia, junto con la brisa y las cálidas aguas del mar Caribe.

El hotel ofrecerá los beneficios del premiado programa de lealtad Wyndham Rewards®, el más revolucionario y fácil de utilizar, que ofrece a más de 77 millones de miembros una generosa estructura de puntos y la posibilidad de canje por noches gratis.