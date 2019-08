Punta Arena tendrá muelle y ambulancia acuática

Los habitantes del poblado de Punta Arena tendrán un muelle, ambulancia acuática y agua potable en un tiempo prudencial. Además, los jóvenes interesados podrán formarse de manera gratuita en la Escuela Taller Cartagena de Indias. Con ese compromiso el alcalde, Pedrito Pereira Caballero, selló su visita a esta comunidad localizada en Tierrabomba y dijo que los demás poblados de la isla también tendrán estos beneficios.

“Me complace estar en esta población. Estamos trabajando por la zona insular que ha estado olvidada. Con una inversión de 14 mil millones de pesos gestionados ante el Ministerio del Interior se van a construir los muelles que tanto necesitan”, recalcó Pedrito Pereira Caballero.

En la mañana de este miércoles llegó a Punta Arena la oferta institucional del Distrito, a través de la Oficina de Gestión Social con apoyo de la Armada Nacional y el Consejo Comunitario.

Durante la jornada, el mandatario distrital, en compañía de miembros de su gabinete, asistió a esta gran jornada y precisó que muchas problemáticas en temas de servicios públicos están siendo solucionadas a corto y largo plazo.

“En coordinación con la Secretaria General y Aguas de Cartagena se está trabajando en la solución definitiva del acueducto y alcantarillado, ya están adelantados los estudios previos para la instalación de tuberías desde el puerto de Mamonal hasta Bocachica y así extender las redes hasta esta zona”, explicó el Alcalde.

Así mismo, Pereira Caballero informó que ya se concluyó la segunda fase de instalación de redes de del gas natural. “Sabemos que es una necesidad sentida y responsabilidad de la administración finalizar este proyecto. Hoy les decimos que este sueño ya es una realidad”, precisó.

Otro anuncio importante para la comunidad, es la incorporación que ya fue aprobada por el Concejo Distrital para mejoramiento y cerramiento de la I.E tierra Bomba sede Punta Arena.

Para el mandatario se hace necesario incrementar los operativos de seguridad en la zona insular. “Con la Mecar se están realizando diagnósticos de inteligencia para afrontar el problema del microtráfico. Desde la Secretaría del Interior se realizan capacitaciones a comerciantes para cumplir con la normatividad del Código de Policía”, manifestó.

Hace 20 años un Alcalde no los visitaba

Hoy no fue un día normal para los habitantes de Punta Arena. La visita del alcalde los motivó en masa para asistir a la reunión en la IE de Tierra Bomba, y no era para menos. Ana Coneo, presidenta del Consejo Comunitario, comentó que hace más de 20 años no recibían la visita de un mandatario.

“Desde hace muchos años no nos visitaba un Alcalde. Estamos muy agradecidos con el Distrito y la Armada Nacional por hacer presencia en esta comunidad olvidada. Pedrito Pereira se ha dado cuenta de la problemática que tenemos y nos ha ayudado”, dice muy animado la líder comunal.

Sobre el poco interés de un Alcalde en pisar esas comunidades, Pereira Caballero aseguró que siempre llegará donde lo necesiten, y que su disposición es escuchar y responder con la verdad lo que pueda resolver.

La jornada

Con el objetivo de acercar la oferta institucional a la comunidad, unas 300 personas fueron atendidas por las diferentes secretarias que ofrecieron servicios de salud, educación, nutrición, seguridad alimentaria. Además también estuvieron ofreciendo bancarización y acceso a la justica.

El Dadis trasladó su equipo interdisciplinario llevando la oferta de salud mental y salud sexual. Así mismo, el Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero brindó los servicio de bancarización y nutrición.

El Sena ofreció sus convocatorias para las carreras técnicas, tecnológicas y formación complementaria.

Por su parte, Distriseguridad llevo capacitación en el tema de prevención de drogadicción y conformación de frentes de seguridad.

La oficina Gestión Social realizó consultas psicologías, toma de presión y la gran ludoteca para que los niños tuvieran una mañana de sano esparcimiento.

También se vincularon la Oficina de Gestión del Riesgo, familias en Acción Distriseguridad, la ESE Cartagena de Indias, Cámara de Comercio y la Armada Nacional entre otras.