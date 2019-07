Siete, son los municipios del Valle libres de Minas Antipersonal

Con la declaratoria de que San Pedro está libre de Minas Antipersonal. Ya son siete los municipios del Valle del Cauca, que entregan los desminadores en ese departamento, donde uniformados de Tercera Brigada del Ejército adelantan estrategias de consolidación y desarrollo.

Con la declaratoria en San Pedro, se benefician más de once mil habitantes, después de intervenir ocho veredas que presentaban sospecha de contaminación con artefactos explosivos, por parte de soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Número Seis.

En las labores efectuadas en ese territorio donde se presentó una víctima por mina antipersonal y se registraron 19 eventos, los integrantes de los equipos de Estudios No Técnicos, hallaron y destruyeron tres artefactos explosivos en la vereda Arenoso del corregimiento Naranjal, despejando así cerca de cinco mil metros cuadrados de un área contaminada que generaba alarma entre la población. No obstante, en las tareas de estudios no técnicos, se logró liberar 33 mil 350 metros cuadrados.

De esta manera, ahora más de once mil habitantes pueden caminar con seguridad por las zonas rurales y urbanas; a su vez, emprender proyectos productivos en sectores como la agricultura, ganadería o avicultura, entre otros.

Los soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Número Seis, continúan su intervención en Tuluá, Palmira, Pradera, Florida, El Águila, Riofrio y Calima, con el fin de descontaminar cada parte del Valle, garantizando la seguridad y tranquilidad de los pobladores.