Amenazan de muerte a funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta

A la tensión política que se vive en Santa Marta por el retorno a la Administración Distrital de Rafael Martínez, el alcalde elegido por voto popular y que por segunda vez fue apartado de sus funciones en medio de procesos judiciales por supuesta corrupción, se suman las amenazas de muerte que están recibiendo los miembros del gabinete que dejó nombrado el alcalde encargado, Andrés Rugeles, para que abandonen sus cargos y se vayan de la ciudad.

Los funcionarios que han sido intimidados y que han denunciado la situación ante las autoridades son: José Rodrigo Dajud, gerente de la empresa de servicios públicos Essmar; Camilo George, secretario de Desarrollo Económico; y Claudia García, secretaria de Movilidad.

“Han dejado panfletos en la oficina para intimidarme y diciendo que me vaya”, es como José Rodrigo Dajud describe la forma en la que ha sido amenazado en los últimos días.

Por su parte, la Secretaria de Movilidad Distrital relata que fue amenazada por un hombre a través de una llamada que recibió a su teléfono móvil el 30 de julio a las 9:40 de la noche.

“Me dijo que me tenían un cajón, yo colgué e informé a las autoridades, pero él me siguió llamando y yo apagué el teléfono”, describe Claudia García.

Los miembros del actual gabinete distrital también han sido intimidados por personas no identificadas que, al parecer, en motocicletas les han hecho seguimientos sospechosos.

En todas las amenazas, las pretensiones se han concentrado en que los funcionarios renuncien a sus cargos, lo que está llamando la atención de las autoridades y los samarios porque esa es la única forma en la que el alcalde Rafael Martínez podría nombrar a nuevos titulares de las dependencias de la Administración Distrital, debido a que encontró un equipo que no puede modificar por la Ley de Garantías y que ha manifestado a través de transmisiones en Facebook Live, que no es de su confianza.

“Estoy bastante preocupada, vine a hacer un trabajo por la ciudad y no esperé encontrarme estos escenarios complejos (…) vine desde Chile invitada por el doctor Rugeles por mi hoja de vida, no tengo ninguna orientación política, pero hay un precedente que siento que tiene relación y es el tema con los mototaxistas, ayer fue el primer Día sin Moto, yo tuve una reunión con ellos y me dijeron que eran un grupo armado”, agregó Claudia García.

Las amenazas también se están registrando después de las trasmisiones en vivo por redes sociales que está haciendo Rafael Martínez para recibir un informe detallado de los secretarios sobre las labores que adelantaron mientras él estuvo detenido en su vivienda y sus funciones las desempeñaba en calidad de encargado el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. En esas rendiciones de cuentas, los funcionarios han recibido cientos de insultos y ataques por parte de los simpatizantes del movimiento político del mandatario elegido en las urnas.

Los amenazados pusieron en conocimiento de la Fiscalía y la Policía la situación y ahora esperan garantías de seguridad junto con el resto de sus compañeros de la Administración Distrital.