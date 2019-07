Diputados hacen llamado al gobierno por la inseguridad en la frontera

El ultimo hecho violento que se presentó en la zona de frontera en donde por más de una hora se realizó un intercambio de ráfagas de disparos y fuertes detonaciones entre grupos armados en la frontera, ha encendido las alarmas de todos los sectores en el departamento al ser reiterativos.

Los diputados en Norte de Santander han afirmado que esta situación se está volviendo reiterativa y que el gobierno nacional no ha atendido de la mejor forma este conflicto entre bandas criminales que se mantiene en la línea divisoria entre Colombia y Venezuela.

José Luis Duarte Gómez diputado por Opción Ciudadana, le dijo a Caracol Radio que ya se ha hecho el llamado al gobierno nacional varias veces pero que solo se ha interesado por opinar de la situación de Venezuela y no de la crisis social que se mantiene en la línea divisoria.

“Estamos preocupados porque no hay manera de controlar esa inseguridad y esa delincuencia que se vive en la frontera, los más afectados son los que viven ahí en Ureña y San Antonio donde ocurren estas balaceras, la ciudad entera con esta inseguridad ya no sabe qué hacer, ir a la frontera le da a uno miedo, no se puede uno acercar por allá, entonces el llamado es a las autoridades para que nos ayuden y nos colaboren, mire la zozobra de los niños cuando van a estudiar y los padres preocupados, esto está cada día peor” dijo el diputado.

Duarte Gómez indicó que el olvido que se mantiene al departamento por parte de los dirigentes nacionales es histórico, y que los dirigentes nacionales de la región como los senadores y representantes tampoco se han pronunciado por esta grave situación.