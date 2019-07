Camioneros anuncian posible protesta como forma de rechazo a decreto

Después de conocerse la medida que restringe el paso de vehículos que superen las 28 toneladas por las vías céntricas de Pereira, el gremio transportador expresó su voz de protesta porque aseguran que la ruta alterna por el punto 30 de la vía Condina representa un incremento en el gasto de combustible de al menos 50 mil pesos diarios y, además, otras pérdidas económicas por los tiempos de recorrido.

"Si no se nos da una solución no descartamos manifestarnos y tomar las vías de hecho porque no puede seguir pasando que no piensen en nuestro sector y sigamos en declive", puntualizó Gabriel Marín, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros Capítulo Risaralda.

Aseguró que la principal dificultad radica en una discusión entre el Alcaldía de Pereira y las directivas del Invias a nivel nacional y, según lo que le contó a Caracol Radio, ese sería el motivo del cierre prolongado que los tiene produciendo a pérdidas.