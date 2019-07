Fiscalía investigarán denuncias de Asonal Judicial

Asonal judicial envió una carta a la fiscalía para explicar problemas relacionados a sobrecarga laboral y problemas dentro de las instalaciones del nuevo bunker de la fiscalía que no cumple el año de haber sido inaugurado.

Durante la visita del fiscal encargado Fabio Espitia, a la ciudad de Cúcuta, su reacción fue “hay una respuesta simple, no me llegó ninguna carta”.



De igual forma argumentó que “La respuesta independientemente, si me ha llegado o no es la siguiente, todos absolutamente todos en la fiscalía tenemos bastante carga laboral y tenemos entre 26 mil y 27 mil funcionarios que deben asumir la responsabilidad. Y no es excusa el hecho de que existe carga laboral aquí. Las quejas en relación con vertimiento de aguas y su infraestructura, no las conozco pero inmediatamente me pondré averiguar qué está sucediendo con este palacio”, concluyó.

De igual forma la rama judicial acciones prontas para evitar generar congestión en los casos y retrasar los procesos.