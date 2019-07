En pleno concierto reguetonero invitó a jóvenes a consumir marihuana

Indignación entre padres de familia por concierto en Cali del reguetonero Luigi - 21 Plus quien invitó a los jóvenes a consumir marihuana y licor, mientras puso como ejemplo su vida de consumidor y utilizó un lenguaje vulgar con palabras de alto calibre, incluso en la presencia de menores de edad.

Frases como esta fueron las que se escucharon:

"Yo se que muchos de ustedes pensaron que cuando estaba en grado nueve yo me iba morir de beber, pero aquí sigo bebiendo como un hi.... fumando marihuana como un hi... Yo estoy a cinco años de ser inmortal tu lo sabias cabrón".

La diputada Mariluz Zuluaga una de la madres preocupadas, comenta que es terrible que se realicen conciertos con artistas que cometen ese tipo de actos, más con la presencia de menores de edad e incluso con sus letras cosifican a la mujer.

"Protesto frente a este tipo de concierto y cantantes que dejan un mensaje negativo en los jóvenes, hago un llamado para que vetemos esta clase de eventos", denunció.

Los padres de familia reclaman a las autoridades medidas de protección para garantizar la integridad de niños y niñas que son violentados por los propósitos comerciales de quienes se lucran con ese tipo de conciertos.