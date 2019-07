Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 30 de julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención que la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá y otros tres funcionarios de la administración, por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123 por un valor superior a $2.360 millones.

Los otros funcionarios llamados a audiencia son el ex secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.

Al parecer en la adjudicación presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. La audiencia pública fue fijada para el 3 de septiembre a las 9 a.m.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Orden de arresto por cinco días contra la representante legal nacional de la EPS Coomeva por no responder a una tutela a una usuaria en Armenia.

Así lo determinó el juzgado segundo penal para adolescentes de Armenia contra Angela María Cruz Riberos representante legal de esta entidad a nivel nacional.

Maria Lucelly Ramirez madre de la joven a la que la entidad no responde por su tratamiento oportunamente luego del control que debe tener por una cirugía de corazón abierto, manifestó que es muy triste que se tenga que llegar a estos extremos pero por encima de todo está el bienestar y la salud de su hija.

Precisamente no paran las quejas contra Coomeva, la madre del joven Julio Cesar Salazar Solorza no sabe qué hacer para que esta entidad autorice el traslado de su hijo a una clínica de mayor nivel para que continúe con su tratamiento debido a la fractura de columna que padece y requiere el implante del hueso para mejorar su calidad de vida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los abogados de los siete imputados por delitos electorales por presuntamente favorecer la campaña del entonces candidato a la cámara de representantes del centro democrático Libardo Taborda comenzaron la defensa de los implicados argumentando que la fiscalía ha cometido irregularidades en la formulación de imputación y por eso apelaran la decisión de enviarlos a la cárcel.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará hoy en el palacio de justicia de Armenia donde los abogados de los concejales, ex concejales y funcionarios públicos continuarán su intervención solicitando al juez que no acoja los argumentos de la fiscalía que pidió cárcel para todos los implicados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por tres meses al ex alcalde de Montenegro, Quindío y hoy candidato a la alcaldía de esa localidad, James Cañas Rendón, por reglamentar y aprobar actos administrativos relacionados con la zona de desarrollo turístico prioritario del corredor Montenegro – Pueblo Tapao, sin cumplir los procedimientos legales establecidos.

La falta fue calificada como grave cometida a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Debido a que el exalcalde no se encuentra en ejercicio del cargo, la sanción impuesta se convirtió en multa de $9.626.511 pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un hombre murió en Armenia, tras caer del puente de La Ibérica o de la calle 10…

Los hechos son materia de investigación, pero de acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la policía en esta región, coronel Luis Hernando Benavides, no se trató de un suicidio como se había especulado inicialmente, todo obedece a una riña en la que la persona que cayó llevó la peor parte, pues aunque inicialmente fue trasladado con signos vitales a un centro asistencial, la gravedad de las heridas le cobraron la vida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

9 personas en su mayoría venezolanos resultaron afectadas con picadura de abejas en el barrio Mercedes del norte en Armenia, cuando realizaban jornada de limpieza en la quebrada Hojas Anchas del sector, todos los lesionados fueron trasladados a hospitales de la ciudad por prevención.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

30 militares del batallón Cisneros de la Octava Brigada del ejército se capacitarán en atención y prevención de desastres para responder a las emergencias que se presentan en varias regiones con el batallón de ingenieros y multiplicar la experiencia en remoción de derrumbes, construcción de puentes metálicos y demás

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Invías prepara el manual del riesgo para evitar cierres prolongados de las carreteras del país…

Según lo dijo el director del Instituto Nacional de Vías Juan Esteban Gil, se trata de una herramienta que no sólo va a permitir tratar aspectos geotécnicos, hidráulicos, ambientales, sino también sociales, pues, así como un derrumbe cierra una vía, una protesta también lo hace y la idea es tener una ruta de partida para atender las diferentes situaciones que ponen en jaque la movilidad del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No para la polémica en Buenavista Quindío, porque la finca en la que nacen las fuentes de agua para esa localidad está siendo utilizada para la siembra de aguacate Hass.

Se trata de la finca La Esperanza de más de 140 hectáreas, en donde nace la quebrada La Picota, que es la que abastece en gran medida a más de 3.000 habitantes del municipio de Buenavista… según el alcalde de la localidad Carlos Arturo Vergara, el predio que le pertenece a la agrícola Arcángel Miguel S.A.S, que fue adquirido para sembrar aguacate, ahora toca comprarlo con base en lo fijado por la ley 99 de 1993.

El director de la CRQ José Manuel Cortés señaló que la actuación de la autoridad ambiental consiste en definir las masas de tierras que los municipios deben adquirir para garantizar el agua a sus habitantes, ya es responsabilidad de las alcaldías, lo que pase con esas tierras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La falta de políticas para la recuperación del espacio público y la falta de cultura ciudadana, es lo que más influye en el aumento de vendedores ambulantes…

Fue lo que dijo el director de estudios e investigaciones de la Cámara de Comercio de Armenia Yimmy Franco a propósito de la reciente encuesta que evidencia a 506 vendedores ambulantes en las calles de Armenia, como también que el 70% de los ciudadanos encuestados aseguran que si han comprado en el espacio público

David Beleño, líder de los vendedores de alimentos perecederos de La Placita Cuyabra dijo que la falta de promoción del lugar, el no apoyo de los ciudadanos que no van hasta allá a hacer sus compras, incluso las promesas que no se cumplieron por parte de la administración municipal, ha motivado a muchos comerciantes de frutas y verduras a retornar a las calles, pues ellos dependen del diario y las ganancias se han reducido al 100%.

Entre tanto el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Mauricio Jara dijo que en atención al fallo que ordena recuperar el espacio público, se va a insistir a aquellos vendedores que han hecho parte del proceso de reubicación en el centro comercial del café, para que vuelvan al lugar, de lo contrario se va a iniciar toda la diligencia, para que los particulares interesados en alquilar locales, lo puedan hacer.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Constructores de la ciudad sostienen que uno de los retos del nuevo alcalde de Armenia, es recuperar la competitividad y confianza inversionista.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaría de Educación del departamento comenzó a consignar a los docentes del Quindío el retroactivo del ajuste salarial del 7%, correspondiente a los meses de enero a mayo de 2019, en total serán 3800 millones de pesos que destino el ministerio de educación para este fin.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El laboratorio de Aguas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío dará a conocer en las próximas horas los resultados de las muestras del río Quindío donde apareció una extraña sustancia el fin de semana.

Nueve peces amanecieron muertos en el lago ubicado en la plaza principal del municipio de Circasia, según las autoridades esto se debe a que las personas les tiran todo tipo de comida como chitos, galletas lo que provocó su muerte, desde la alcaldía recordaron que ellos le suministran el alimento adecuado a los peces.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde hoy martes 30 de julio a las 7 de la mañana la Secretaría de Desarrollo Social inicia los pagos masivos de los subsidios de Colombia Mayor correspondientes al presente mes, para los más de 8 mil abuelos y abuelas que hacen parte de este beneficio y que aún se encuentran activos.

A las 9 de la mañana en la plaza de Bolívar se llevará a cabo el lanzamiento del programa ‘Pesca Móvil’ que busca fortalecer las buenas prácticas pesqueras en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el departamento del Quindío, la tierra donde nació Timochenko, el partido político de las farc inscribió ocho candidatos para varios concejos de los municipios, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El periodista Herbin Hoyos que trabajó por más de 25 años en Caracol Radio estuvo en los estudios en Armenia hablando del referendo que está impulsado para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, escuche la entrevista en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, hoy juega el Deportes Quindío en el Torneo Águila de la B, el equipo milagroso enfrentará a Bogotá Fútbol Club a las ocho de la noche en el estadio Metropolitano de Techo en la capital de la República, partido válido por la segunda fecha del campeonato.

En deportes, Caciques del Quindío enfrentará al Club Palmira Futsalón en los octavos de final de la copa profesional de microfútbol, el quinteto quindiano iniciará como visitante el 3 de agosto y luego jugará de local en Calarcá el 10 de agosto.