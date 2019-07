El espacio público en Armenia es un problema de falta de políticas

Fue lo que dijo el director de estudios e investigaciones de la Cámara de Comercio de Armenia Yimmy Franco a propósito de la reciente encuesta que evidencia a 506 vendedores ambulantes en las calles de Armenia, como también que el 70% de los ciudadanos encuestados aseguran que si han comprado en el espacio público, lo que sumado a la falta de políticas serias y constantes, hace que las calles de la ciudad no se vean despejadas y a que no se cumpla el fallo que ordena despejar las vías de vendedores estacionarios.

Al respecto David Beleño, líder de los vendedores de alimentos perecederos de La Placita Cuyabra dijo que la falta de promoción del lugar, el no apoyo de los ciudadanos que no van hasta allá a hacer sus compras, incluso las promesas que no se cumplieron por parte de la administración municipal, ha motivado a muchos comerciantes de frutas y verduras a retornar a las calles, pues ellos dependen del diario y las ganancias se han reducido al 100%.

